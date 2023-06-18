Полиция арестовала водителя, которого обвиняют в гибели Ребеллина

Полиция Германии арестовала в Мюнстере Вольфганга Рике — водителя грузовика, которого обвиняют в ДТП, жертвой которой стали известный профессиональный велогонщик Давиде Ребеллин, сообщает AP. Сотрудники правоохранительных органов действовали на основании европейского ордера на арест. Прокуроры обеих стран заявили, что подозреваемый ожидает процедуры экстрадиции.

Ребеллин, выступавший в профессиональном велоспорте с 1992 по 2022 годы, погиб 30 ноября во время тренировки недалеко от города Монтебелло-Вичентино на севере Италии.

Рике обвиняют в ДТП и оставлении места аварии. Прокуроры, ссылаясь на имеющееся видео и фотографии свидетелей, заявили, что после аварии водитель остановился, вышел из кабины и подошел к Ребеллину, но затем вернулся в грузовик и покинул место происшествия.

Затем Рике продолжил путь к месту назначения в Вероне и 3 декабря вернулся в Италию. Там красный прицеп грузовика был заменён на белый с другими номерными знаками. А после конфискации машины, эксперты выявили повреждения, связанные со столкновением, и установили, что автомобиль был очищен концентрированным сильнокислотным моющим средством.

Хотя было установлено, что Ребеллин тоже нарушил правила дорожного движения, требующие, чтобы он отдавал приоритет грузовику, в судейском постановлении об аресте говорится, что такое нарушение не имело причинно-следственных последствий для аварии, учитывая количество времени между ним и ДТП.