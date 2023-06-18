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FIL продлила отстранение российских спортсменов

FIL продлила отстранение российских спортсменов
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Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает insidethegames. На конгрессе организации в Бухаресте за это решение проголосовали 22 делегата, один выступил против и пятеро воздержались.

Таким образом, конгресс подтвердил решение исполнительного совета FIL об отстранении спортсменов, тренеров, инструкторов и других официальных лиц Федерации санного спорта России от соревнований до дальнейшего уведомления.

В прошлом году FIL запретила саночникам из РФ выступать на турнирах под своей эгидой, однако членство страны в организации было сохранено. При этом организация проголосовала за исключение российских представителей из исполнительного совета, комиссий и рабочих групп.

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