Международная федерация санного спорта (FIL) продлила отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает insidethegames. На конгрессе организации в Бухаресте за это решение проголосовали 22 делегата, один выступил против и пятеро воздержались.
Таким образом, конгресс подтвердил решение исполнительного совета FIL об отстранении спортсменов, тренеров, инструкторов и других официальных лиц Федерации санного спорта России от соревнований до дальнейшего уведомления.
В прошлом году FIL запретила саночникам из РФ выступать на турнирах под своей эгидой, однако членство страны в организации было сохранено. При этом организация проголосовала за исключение российских представителей из исполнительного совета, комиссий и рабочих групп.
- 18 июня 2023
-
02:08
-
01:39
- 17 июня 2023
-
23:56
-
22:36
-
21:57
-
20:29
-
19:52
-
19:28
-
18:46
-
18:07
-
17:47
-
14:09
-
11:56
-
10:11
-
02:40
-
00:10
- 16 июня 2023
-
23:19
-
22:30
-
21:26
-
17:46
-
15:10
-
14:31
-
13:14
-
09:23
-
08:00
-
06:33
-
04:39
-
03:37
-
02:55
-
01:46
-
01:26
- 15 июня 2023
-
22:42
-
18:41
-
16:20
-
12:49