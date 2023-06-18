Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Регбисты пензенского «Локомотива» прервали серию «Енисея-СТМ» из шести чемпионств подряд

Регбисты пензенского «Локомотива» прервали серию «Енисея-СТМ» из шести чемпионств подряд
Комментарии

Пензенский «Локомотив» прервал серию красноярского «Енисея-СТМ» из шести побед подряд в финалах PARI чемпионата России по регби.

В финальном матче сезона-2022/2023, который проходил в Красноярске, регбисты «Локомотива» обыграли «Енисей-СТМ» со счётом 23:20. Отметим, что основное время матча закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0. А в дополнительное время золотой удар со штрафного нанёс Сергей Янюшкин.

До этого финала регбисты «Енисея-СТМ» становились чемпионами России шесть раз подряд. Причём красноярцы уверенно шли к седьмому титулу подряд, они стали победителями регулярного чемпионата России в сезоне-2022/2023, однако исход концовки финального матча прервал их историческую серию.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023