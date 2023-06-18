Регбисты пензенского «Локомотива» прервали серию «Енисея-СТМ» из шести чемпионств подряд

Пензенский «Локомотив» прервал серию красноярского «Енисея-СТМ» из шести побед подряд в финалах PARI чемпионата России по регби.

В финальном матче сезона-2022/2023, который проходил в Красноярске, регбисты «Локомотива» обыграли «Енисей-СТМ» со счётом 23:20. Отметим, что основное время матча закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0. А в дополнительное время золотой удар со штрафного нанёс Сергей Янюшкин.

До этого финала регбисты «Енисея-СТМ» становились чемпионами России шесть раз подряд. Причём красноярцы уверенно шли к седьмому титулу подряд, они стали победителями регулярного чемпионата России в сезоне-2022/2023, однако исход концовки финального матча прервал их историческую серию.