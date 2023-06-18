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Видео: эмоции регбистов пензенского «Локомотива» после завоевания исторического титула

Видео: эмоции регбистов пензенского «Локомотива» после завоевания исторического титула
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Пензенский регбийный клуб «Локомотив» впервые в своей истории выиграл PARI чемпионат России.

В финальном матче сезона-2022/2023 регбисты «Локомотива» со счётом 23:20 обыграли действующего чемпиона «Енисей-СТМ» из Красноярска. Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Красноярске. Отметим, что основное время матча закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0. А в дополнительное время золотой удар со штрафного нанёс Сергей Янюшкин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с эмоциями победителей.

Видео доступно в телеграм-канале PARI чемпионата России по регби. Права на видео принадлежат Федерации регби России

Интересно, что до этого финала регбисты «Енисея-СТМ» становились чемпионами России шесть раз подряд.

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