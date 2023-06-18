Видео «золотого» удара регбиста «Локомотива» Янюшкина в финале PARI чемпионата России

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Пензенский регбийный клуб «Локомотив» впервые в своей истории выиграл PARI чемпионат России.

Решающий удар в напряжённой развязке матча (при счёте 20:20) со штрафного нанёс Сергей Янюшкин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео игрового момента.

Видео доступно в телеграм-канале PARI чемпионата России по регби. Права на видео принадлежат Федерации регби России

Напомним, в финальном матче сезона-2022/2023 регбисты «Локомотива» со счётом 23:20 обыграли действующего чемпиона «Енисей-СТМ» из Красноярска. Встреча состоялась на стадионе «Авангард» в Красноярске. Отметим, что основное время матча закончилось вничью (17:17), причём в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0.

Интересно, что до этого финала регбисты «Енисея-СТМ» становились чемпионами России шесть раз подряд.