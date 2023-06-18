«Эти 100 минут не забуду, пока жив». Тренер «Локомотива» — игрокам после победы в ЧР
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Старший тренер пензенского «Локомотива» Давид Гургенадзе обратился к игрокам с эмоциональной речью после победы в финальном матче PARI чемпионата России по регби. «Локомотив» обыграл «Енисей-СТМ» из Красноярска со счётом 23:20.
«Каждому из вас большое спасибо, ребята. Вы меня заставили как тренера расти. Ребята, от души большая благодарность за эти 100 минут, которые не забуду никогда, пока я жив. Это останется навсегда со мной вот здесь, в сердце. Спасибо вам большое», — сказал Гургенадзе в видео, опубликованном в телеграм-канале турнира.
Напомним, основное время финального матча закончилось вничью (17:17), в первом тайме «Енисей-СТМ» вёл со счётом 17:0. Пензенский «Локомотив» стал чемпионом России по регби впервые в истории.
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