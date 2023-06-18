Игрок «Спортинга» Зики Те забил великолепный гол пяткой в матче с «Бенфикой»

Игрок мини-футбольного лиссабонского «Спортинга» Зики Те забил невероятно красивый гол в третьем матче решающей серии национального чемпионата с «Бенфикой». Пробросив мяч сопернику между ног и забив пяткой в пустые ворота после красивейшего прохода, португало-биссауский футболист стал автором гола, который явно будет претендентом на самый красивый гол сезона.
«Чемпионат» предлагает вам посмотреть видео взятия ворот.
Видео доступно на YouTube-канале Федерации футбола Португалии. Права на видео принадлежат FPF.
Напомним, в текущем сезоне лиссабонский «Спортинг» дошёл до финала Лиги чемпионов по мини-футболу, где проиграл испанской «Пальме» — 1:1 (3:5 по пенальти). Также стоит отметить, что за команду из столицы Португалии выступает российский нападающий Антон Соколов.
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