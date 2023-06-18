Макрон залпом выпил бутылку пива в чемпионской раздевалке регбийной «Тулузы»
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Президент Франции Эммануэль Макрон посетил финальный матч чемпионата страны по регби. В решающем матче национального первенства, который прошёл 17 июня, «Тулуза» победила «Ла‑Рошель» со счетом 29:26.
После завершения матча Эммануэль Макрон зашел в чемпионскую раздевалку победителей и поздравил их с золотыми медалями. В трансляцию попал момент, на котором глава государства залпом выпивает бутылку пива под ободрительные возгласы игроков «Тулузы».
Отдельно стоит отметить, что «Тулуза» является самым титулованным регбийным клубом во Франции. Оформленное в этом сезоне чемпионство стало уже 22‑й победой команды в национальном первенстве, что является абсолютным рекордом.
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