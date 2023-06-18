«Магдебург» стал победителем мужской ЛЧ по гандболу, обыграв в финале Кельце

Сегодня, 18 июня, в Кёльне (Германия) завершился финальный матч мужской Лиги чемпионов по Гандболу, в котором встречались «Магдебург» (Германия) и Кельце (Польша).

Основное время финального матча завершилось вничью — 26:26. Победу по итогам дополнительного времени одержал «Магдебург» со счётом 30:29. Стоит отметить, что по ходу встречи гандболисты немецкого клуба проигрывали и сумели сравнять счёт в самой концовке основного игрового времени.

Напомним, в матче за третье место «финала четырёх» мужской Лиги чемпионов по гандболу «Барселона» (Испания) обыграла «ПСЖ» (Франция) со счётом 37:31.

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«Магдебург» (Германия) – Кельце (Польша) – 30:29 (Первый тайм — 13:15 ((Доп время — 4:3)).