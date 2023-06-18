Видео: Ронни О`Салливан дал рефери возможность забить последний чёрный

Британский снукерист Ронни О`Салливан на выставочном турнире, проходившем в Мюнхене (Германия), дал рефери матча, Майке Кесселер, возможность забить последний чёрный. Сам спортсмен в это время надел перчатки, знаменуя финал игры.
Ронни О`Салливан является семикратным чемпионом мира, а также семикратным чемпионом «Мастерса» и Великобритании. Его называют самым популярным игроком в снукер в истории. На чемпионате мира по снукеру в 2023 году спортсмен не смог добиться рекордной восьмой победы, однако он не собирается завершать карьеру: 47-летний О`Салливан даже после поражения на ЧМ уверенно возглавляет рейтинг лучших снукеристов мира.
На следующей неделе Ронни О`Салливан вступит в борьбу в Лиге чемпионов. Первый этап турнира пройдёт с 26 июня по 14 июля.
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