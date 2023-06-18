Макрона освистали во время финала чемпионата Франции по регби

Президент Франции Эммануэль Макрон был освистан болельщиками во время финального матча чемпионата страны по регби, сообщает France-Presse.

Напомним, в решающем матче национального первенства, который прошёл 17 июня на стадионе «Стад де Франс», «Тулуза» победила «Ла‑Рошель» со счётом 29:26. Перед началом встречи Макрон вышел на поле, чтобы лично поприветствовать игроков. Вместе с ним на поле появились председатель Национальной лиги регби Рене Бускатель и председатель Французской федерации регби Флориан Грилль.

Отмечается, что в этот момент на экранах стадиона показывали не президента, а отрывки из старых матчей. Тем не менее, когда глава государства вышел на газон, с трибун начали раздаваться свист и выкрики.

Как напоминает агентство, главу государства ранее уже освистывали на этом стадионе во время финальной игры Кубка Франции по футболу между «Тулузой» и «Нантом» 29 апреля. При этом тогда он не выходил на поле, чтобы вручить кубок победителям, а лишь поздравил игроков на выходе из раздевалки.