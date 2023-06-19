Польский волейболист Можджонек – о рейтинге FIVB: продвижение русских мне непонятно

Бывший волейболист сборной Польши, чемпион мира 2014 года Мартин Можджонек прокомментировал систему присуждения очков в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB).

«Принимаю всю эту систему с удивлением и разочарованием. Я не слишком углублялся в его принципы, но, тем не менее, это очень странно. А продвижение русских мне непонятно. Баллы должны начисляться за участие в мероприятиях. Эта система явно недоработана. Понимаю, что, разрабатывая её, можно было не предвидеть вопроса о приостановке русских из-за специальной военной операции, но что будет, если их восстановят? Могут возникнуть и другие причины приостановки, например, проблемы с допингом. Для этого нет надлежащих процедур, и это не совсем серьезно», — приводит слова Можджонека Sport.pl.

Напоминаем, по решению FIVB в прошлом году после приостановки участия в соревнованиях из-за событий в Украине результаты выступления сборной России были заморожены до отмены. Именно поэтому команда Российской Федерации теперь снова на третьем месте, а впереди лишь олимпийские чемпионы Токио – французы и чемпионы мира прошлого года – итальянцы.