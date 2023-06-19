Капитан «Енисея-СТМ» Герасимов — о финальном матче: после перерыва все сломалось

Капитан регбийного клуба из Красноярска «Енисей-СТМ» Дмитрий Герасимов прокомментировал поражение своей команды в финале PARI чемпионата России.
«Начали прекрасно, вели игру полностью и превосходили соперника во всём. Но после перерыва всё сломалось. Будем разбираться почему. В любом случае побеждает сильнейший, и мы, видимо, сегодня в определённых моментах недоработали. Но мы – «Енисей-СТМ», и уже со следующего дня после финала начнём работать над тем, чтобы вернуть себе чемпионский титул», – приводит слова Герасимова официальный сайт клуба.
Фото: «Енисей-СТМ»
Капитан «Локомотива» Сергей Янюшкин поделился своими эмоциями после победного матча.
«Первый тайм мы провалили полностью, провели его практически без мяча. А в перерыве говорили о том, что проигрываем 0:17 и назад дороги уже нет, что нужно меньше нервничать и больше владеть мячом. Так и получилось, что не только показали хорошую игру для себя и наших болельщиков, но ещё и выиграли», – приводит слова Янюшкина официальный сайт клуба «Енисей-СТМ».
В финальном матче сезона-2022/2023, который проходил в Красноярске, регбисты «Локомотива» обыграли «Енисей-СТМ» со счётом 23:20.
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