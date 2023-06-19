Во время группового заезда велогонки Cyclingrace умер один из участников

С 17 по 18 июня 2023 года в Сергиевом Посаде (Московская область) состоялись соревнования по велосипедному спорту серии CyclingRace, в ходе которых произошло трагическое событие. Из-за проблем со здоровьем во время группового заезда воскресной велогонки скончался один из участников. Ему стало плохо, были приняты все необходимые меры со стороны скорой, но спасти мужчину не удалось.

Все требуемые документы для допуска к старту гонщиком были предоставлены – однако организм не справился с нагрузкой, сообщают организаторы в своём телеграм-канале Cyclingrace.ru.

В субботу, 17 июня, прошла индивидуальная гонка на 20 км с раздельным стартом для подготовленных участников по холмистому рельефу. А в воскресенье, 18 июня, состоялись групповая велогонка на 103 км и велозаезд на 53 км для новичков и любителей.