Во время велогонки IRONSTAR произошла авария спортсмена с человеком на самокате

17 июня 2023 года в Самаре прошли соревнования IRONSTAR 113 SAMARA 2023 для любителей на «полужелезной» дистанции: 1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег. Во время второго этапа спортсмен столкнулся с человеком, который хотел пересечь улицу на самокате, в результате чего произошла драка.
Велоэтап прошёл по центральным улицам Самары мимо главных символов и достопримечательностей, именно поэтому на пути спортсменов встречались обычные пешеходы и люди на индивидуальных видах транспорта. Плавательный этап стартовал с корабля, участники плыли по течению. А беговой этап пролегал вдоль набережной Волги.
Напомним, ранее стало известно о трагическом событии во время плавательного этапа IRONSTAR 113, где спортсмен стартовал в соревнованиях по плаванию и пропал из виду.
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