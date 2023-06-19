Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ВФЛА направит запрос в World Athletics о внесении результата Иванюка в мировой рейтинг

ВФЛА направит запрос в World Athletics о внесении результата Иванюка в мировой рейтинг
Комментарии

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске бронзовый призёр чемпионата мира и Европы прыгун в высоту Илья Иванюк прыгнул на 2,33 метра и повторил рекорд летнего сезона, однако на сегодняшний день результат не внесён в мировой топ-лист, с чем не согласна Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики намерена отправить запрос в World Athletics, чтобы выяснить, почему результат Иванюка от 2 июня не был учтён в мировом рейтинге», – приводит слова пресс-службы ВФЛА ТАСС.

В мировом рейтинге с аналогичным результатом лидируют австралиец Джоел Байден и американец Джувон Харрисон. Илья Иванюк и ещё один россиянин Данил Лысенко делят 5-8-е места с результатом 2,31 м, показанным 6 июня на московском Дне прыжков в высоту.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023