ВФЛА направит запрос в World Athletics о внесении результата Иванюка в мировой рейтинг

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске бронзовый призёр чемпионата мира и Европы прыгун в высоту Илья Иванюк прыгнул на 2,33 метра и повторил рекорд летнего сезона, однако на сегодняшний день результат не внесён в мировой топ-лист, с чем не согласна Всероссийская федерация лёгкой атлетики.
«Всероссийская федерация лёгкой атлетики намерена отправить запрос в World Athletics, чтобы выяснить, почему результат Иванюка от 2 июня не был учтён в мировом рейтинге», – приводит слова пресс-службы ВФЛА ТАСС.
В мировом рейтинге с аналогичным результатом лидируют австралиец Джоел Байден и американец Джувон Харрисон. Илья Иванюк и ещё один россиянин Данил Лысенко делят 5-8-е места с результатом 2,31 м, показанным 6 июня на московском Дне прыжков в высоту.
- 19 июня 2023
-
14:40
-
12:58
-
12:25
-
11:48
-
11:04
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
09:50
- 18 июня 2023
-
23:30
-
22:40
-
22:23
-
21:29
-
21:13
-
20:20
-
20:10
-
17:40
-
17:24
-
15:49
-
15:39
-
15:07
-
14:46
-
14:36
-
14:34
-
14:22
-
12:58
-
02:08
-
01:39
- 17 июня 2023
-
23:56
-
22:36
-
21:57
-
20:29
-
19:52
-
19:28
-
18:46