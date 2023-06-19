У арены «Доджерс» прошёл протест против «монахинь-трансвеститов», фанаты объявили бойкот

Тысячи приверженцев католической веры устроили акцию протеста перед стадионом «Лос-Анджелес Доджерс», куда в честь празднования Ночи гордости бейсбольная команда пригласила на награждение группу «католических монахинь-трансвеститов», которые называют себя «Сёстры бесконечной снисходительности». Само мероприятие, которое состоялось прямо перед матчем, проходило при практически пустых трибунах.
Акцию протеста и бойкот мероприятия организовал католический священник и болельщик бейсбола Роберт Бэррон, который написал на своей странице в «Твиттере»: «Давайте не просто помолимся, но и сделаем так, чтобы наши голоса были услышаны в защиту нашей католической веры».
В итоге тысячи религиозных активистов откликнулись на призыв и провели «молитвенную процессию» у стадиона «Доджерс». Протестующие были одеты в одежду красного цвета и держали в руках плакаты. Они прошли от парковки до перекрёстка перед главными воротами стадиона, рассредоточившись у входа на поле под бдительным присмотром полиции.
- 19 июня 2023
-
17:37
-
17:27
-
14:40
-
12:58
-
12:25
-
11:48
-
11:04
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
09:50
- 18 июня 2023
-
23:30
-
22:40
-
22:23
-
21:29
-
21:13
-
20:20
-
20:10
-
17:40
-
17:24
-
15:49
-
15:39
-
15:07
-
14:46
-
14:36
-
14:34
-
14:22
-
12:58
-
02:08
-
01:39
- 17 июня 2023
-
23:56
-
22:36
-
21:57
-
20:29
-
19:52