У арены «Доджерс» прошёл протест против «монахинь-трансвеститов», фанаты объявили бойкот

Тысячи приверженцев католической веры устроили акцию протеста перед стадионом «Лос-Анджелес Доджерс», куда в честь празднования Ночи гордости бейсбольная команда пригласила на награждение группу «католических монахинь-трансвеститов», которые называют себя «Сёстры бесконечной снисходительности». Само мероприятие, которое состоялось прямо перед матчем, проходило при практически пустых трибунах.

Акцию протеста и бойкот мероприятия организовал католический священник и болельщик бейсбола Роберт Бэррон, который написал на своей странице в «Твиттере»: «Давайте не просто помолимся, но и сделаем так, чтобы наши голоса были услышаны в защиту нашей католической веры».

В итоге тысячи религиозных активистов откликнулись на призыв и провели «молитвенную процессию» у стадиона «Доджерс». Протестующие были одеты в одежду красного цвета и держали в руках плакаты. Они прошли от парковки до перекрёстка перед главными воротами стадиона, рассредоточившись у входа на поле под бдительным присмотром полиции.