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Инал Тасоев: надеюсь, отношение к россиянам в дзюдо будет примером для других видов спорта

Инал Тасоев: надеюсь, отношение к россиянам в дзюдо будет примером для других видов спорта
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Российский дзюдоист Инал Тасоев, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира – 2023, рассказал, как относились соперники к отечественным спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе.

«Во время соревнований мы не ощущаем на себе лишних взглядов. Все рады нас видеть. Вообще никакой политики нет. Нас поддерживает как Федерация дзюдо России, так и международная федерация. Я надеюсь, что отношение к российским атлетам в дзюдо станет примером для других видов спорта.

Я пока даже не думал о поездке на Олимпийские игры. Ещё очень много работы предстоит. Еще точного состава нет. Уверенности, что мы поедем, тоже нет. Все верим и надеемся, что примем участие на этих Олимпийских играх», — сказал Тасоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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