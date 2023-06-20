Стадион регбийной «Славы» не пострадал из‑за возникшего поблизости пожара

Стадион регбийного клуба «Слава» не пострадал из‑за пожара, который возник на близлежащей территории. Об этом сообщается в телеграм‑канале московской команды.

Вчера, 19 июня, на стройке на Новосущёвской улице в Москве произошло возгорание. Густое облако дыма можно было заметить из разных уголков столицы. В своих социальных сетях регбийный клуб опубликовал видео с видом на пожар с территории стадиона.

«С помощью этих видео вы можете убедиться, что на нашем стадионе было много дыма, но сам очаг возгорания был у соседей на стройке. Сейчас уже всё хорошо», — говорится в сообщении.

В чемпионате России – 2023 «Слава» заняла восьмое место. В матче за седьмую позицию столичные регбисты в гостях уступили новокузнецкому «Металлургу» со счётом 17:36.

Стадион команды был построен в 1939 году, тогда арена называлась «Машиностроитель», с 1974 года она носит название «Слава» в честь создания одноимённого клуба. 27 февраля 2020 года стадион был открыт после реконструкции.