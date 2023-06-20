Стадион регбийной «Славы» не пострадал из‑за возникшего поблизости пожара

Стадион регбийного клуба «Слава» не пострадал из‑за пожара, который возник на близлежащей территории. Об этом сообщается в телеграм‑канале московской команды.
Вчера, 19 июня, на стройке на Новосущёвской улице в Москве произошло возгорание. Густое облако дыма можно было заметить из разных уголков столицы. В своих социальных сетях регбийный клуб опубликовал видео с видом на пожар с территории стадиона.
«С помощью этих видео вы можете убедиться, что на нашем стадионе было много дыма, но сам очаг возгорания был у соседей на стройке. Сейчас уже всё хорошо», — говорится в сообщении.
В чемпионате России – 2023 «Слава» заняла восьмое место. В матче за седьмую позицию столичные регбисты в гостях уступили новокузнецкому «Металлургу» со счётом 17:36.
Стадион команды был построен в 1939 году, тогда арена называлась «Машиностроитель», с 1974 года она носит название «Слава» в честь создания одноимённого клуба. 27 февраля 2020 года стадион был открыт после реконструкции.
- 20 июня 2023
-
10:25
-
00:40
- 19 июня 2023
-
22:43
-
19:01
-
18:28
-
17:37
-
17:27
-
14:40
-
12:58
-
12:25
-
11:48
-
11:04
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
09:50
- 18 июня 2023
-
23:30
-
22:40
-
22:23
-
21:29
-
21:13
-
20:20
-
20:10
-
17:40
-
17:24
-
15:49
-
15:39
-
15:07
-
14:46
-
14:36
-
14:34
-
14:22
-
12:58
-
02:08
-
01:39