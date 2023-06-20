Совет ВАДА одобрил увеличение срока полномочий президента организации до девяти лет

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства одобрил поправки в устав организации и в положение об управлении, сообщается на сайте ВАДА.
В частности, советом было одобрено предложение о продлении первоначального срока полномочий президента и вице‑президента ВАДА с трёх до шести лет. Впоследствии они могут быть переизбраны ещё на три года, однако не могут занимать должности в общей сложности более девяти лет.
Ещё одним изменением станет увеличение количества членов попечительского совета ВАДА с 38 до 42 человек. Это будет сделано для того, чтобы дополнительно включить двух представителей от совета спортсменов ВАДА и двух экспертов от национальных антидопинговых комитетов.
Напомним, действующим президентом ВАДА с 1 января 2020 года является поляк Витольд Банька, переизбранный на новый срок в ноябре 2022 года. Вице-президент организации – двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян.
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