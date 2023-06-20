Глава Федерации гребного спорта обвинил ушедшую в сборную Узбекистана спортсменку в обмане

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин обвинил 30-летнюю экс-представительницу сборной России Анну Пракатень, теперь тренирующуюся со сборной Узбекистана, в обмане.

«В феврале после своей последней тренировки она подошла к тренеру и сказала, что, по всей вероятности, будет заканчивать спортивную карьеру, поскольку якобы не видит тут возможности расти как спортсмен. А спустя десять дней мы находим её фотографии в соцсетях: Анна уже находится на сборах команды Узбекистана.

Анна слукавила? Это как минимум. А попросту обманула», — передаёт слова Свирина «Вечерняя Москва».

Анна Пракатень выступала за сборную России с 2016 по 2022 год. За это время она стала чемпионкой Европы (2021), а также выиграла серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио (2020).