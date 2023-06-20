Стало известно, во сколько обойдётся форма для членов сборных из новых регионов РФ

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал о стоимости экипировки с российской символикой для членов сборных команд из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«В первую очередь мы должны помочь нашим новым регионам, чтобы быстрее интегрировать их в российскую систему спорта. Даже те, кто, к сожалению, пострадал и получил увечья – они смогут стать частью российского паралимпийского движения. Ребята через считанные месяцы оживают, у них горят глаза. Добиться можно многого.

Я с огромным уважением отношусь к таким людям. Мы‑то с вами имеем ноги и руки, но ленимся делать зарядку. А они преодолевают психологический барьер и добиваются того, что становятся лучшими в мире. Наша задача – оказать им содействие, дать возможность включиться в сообщество.

Задача, которую мы хотим реализовать в краткосрочной перспективе, – одеть спортсменов сборных команд данных регионов в спортивную экипировку с российским триколором. Мы должны обеспечить всю сборную, всех ребят, все школы. Это дорогое удовольствие, потому что мы не можем позволить себе поставлять ширпотреб.

Только одеть сборную стоит порядка 150 миллионов рублей. И то не всю – за вычетом тех, кто уехал. Здесь задача, которая преследует две цели. Когда идёт человек, одетый в форму России, с цветовой гаммой нашего флага, не нужно ничего объяснять.

Видно, что пришла Россия – и не на одну секунду, не на одну минуту, а пришла, как и должна, – навсегда, это наша территория. Соответственно, здесь есть и политические, социальные направления. Всё это сейчас стоит денег — и достаточно больших.

Работа ведётся, начиная с уровня глав регионов. Идёт взаимодействие, оказывается методическая помощь. С Олегом Васильевичем (Матыциным) периодически выезжаем в рабочие поездки, но так как я ответственный по линии развития спорта в новых регионах, я там бываю чуть чаще.

Мы должны показать, что не приезжаем в командировку, а приезжаем на родную территорию для работы — это важно. Думаю, у нас получается», — приводит слова Байсултанова «Матч ТВ».