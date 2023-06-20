Винер возглавила комиссию Общественной палаты РФ по спорту, Карякин стал её заместителем

На первом пленарном заседании восьмого состава Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ) был избран секретарь организации, его заместители и руководители 20 профильных комиссий.

Председателем комиссии ОП РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни была избрана президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, её первым заместителем стал гроссмейстер Сергей Карякин.

Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года. Как тренер она подготовила целый ряд известнейших гимнасток: олимпийских чемпионок Юлию Барсукову, Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун, серебряных призёров Игр Яну Батыршину, Ирину Чащину, Дарью Дмитриеву, Яну Кудрявцеву и Дину Аверину.

Карякин в 2016 году участвовал в матче за мировую шахматную корону, но проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Сергей — обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам (2012), чемпион мира по блицу (2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).