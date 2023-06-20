Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в российскую систему спорта

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте Госдумы.

Документ предоставляет возможность представителям новых регионов вступать в общероссийские спортивные федерации, создавать их территориальные структурные подразделения, формировать сборные команды, официально принимать участие во всероссийских спортивных соревнованиях и проводить спортивные старты.

Спортивные звания и разряды, квалификационные категории для спортивных судей, тренеров, которые были получены еще на территории Украины, будут учитываться, и на них будут распространяться точно такие же социальные меры поддержки, которые действуют по всей территории России. Это касается чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Также у интегрированных регионов появилась возможность официального финансирования восстановления и строительства спортивных объектов. На 2023-2025-й годы на эти цели предварительно запланировано порядка 3,5 млрд рублей бюджетных денег и 1,9 млрд — внебюджетных.