Госдума приняла закон об интеграции новых регионов в российскую систему спорта

Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтениях закон об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщается на сайте Госдумы.
Документ предоставляет возможность представителям новых регионов вступать в общероссийские спортивные федерации, создавать их территориальные структурные подразделения, формировать сборные команды, официально принимать участие во всероссийских спортивных соревнованиях и проводить спортивные старты.
Спортивные звания и разряды, квалификационные категории для спортивных судей, тренеров, которые были получены еще на территории Украины, будут учитываться, и на них будут распространяться точно такие же социальные меры поддержки, которые действуют по всей территории России. Это касается чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Также у интегрированных регионов появилась возможность официального финансирования восстановления и строительства спортивных объектов. На 2023-2025-й годы на эти цели предварительно запланировано порядка 3,5 млрд рублей бюджетных денег и 1,9 млрд — внебюджетных.
- 20 июня 2023
-
19:22
-
18:34
-
16:53
-
16:48
-
13:36
-
11:18
-
10:25
-
00:40
- 19 июня 2023
-
22:43
-
19:01
-
18:28
-
17:37
-
17:27
-
14:40
-
12:58
-
12:25
-
11:48
-
11:04
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
09:50
- 18 июня 2023
-
23:30
-
22:40
-
22:23
-
21:29
-
21:13
-
20:20
-
20:10
-
17:40
-
17:24
-
15:49
-
15:39
-
15:07
-
14:46