Глава ОКР вручил дипломы переподготовки МГИМО МИД России Дине и Арине Авериным

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Программы профессиональной переподготовки «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации» МГИМО МИД России.
В 2023 году дипломы получили более 30 представителей Общероссийских спортивных федераций, среди них многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины, главы федераций скалолазания и санного спорта Дмитрий Бычков и Наталия Гарт, а также вице-президенты, генеральные секретари, тренеры, специалисты в области антидопинга и международной деятельности, юристы, пресс-атташе ОСФ.
Фото: Личный архив Станислава Позднякова
«Теперь все они являются не просто неотъемлемой частью большой Олимпийской семьи, но и её кадровым активом. Полученные знания в области права, менеджмента и дипломатии, позволят им успешно реализовывать гуманитарную миссию спорта во благо будущих поколений», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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