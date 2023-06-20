Евгений Рылов: два золота Олимпиады сыграли роль в ажиотаже вокруг появления на митинге

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, жалеет ли об участии в митинг-концерте, посвящённом годовщине присоединения Крыма к России.

После этого Международная федерация плавания (FINA) индивидуально отстранила Рылова на 9 месяцев от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. Сейчас, когда МОК выступил за возвращение россиян на соревнования, Евгений может не получить нейтрального статуса как спортсмен, активно поддержавший СВО.

«Я, конечно, предполагал, что кому-то что-то не понравится, но не ожидал, что до такой степени. Не думал, что из меня сделают игровую фигуру, скажем так. Но оказалось, я очень значимая личность, хоть и не считал себя таковой. По нынешним временам ведь как получается — о популярности человека судят по количеству подписчиков в его социальных сетях. Чем их больше, тем больше тебя любят, тем больше о тебе говорят. Я, получается, задел чувства совсем других людей. И естественно, за меня сразу зацепились.

Не исключаю, кстати, что свою роль могли сыграть мои два золота Олимпиады. Я ведь забрал их в тех видах, где американцы не проигрывали с 1996-го. На стометровке мы с Климентом Колесниковым просто их уничтожили. Сами финишировали с разницей в 0,02, а Райана Мёрфи отправили аж на третье место. Возможно, это в какой-то степени тоже сыграло роль в ажиотаже вокруг моего появления на митинге.

Жалею ли? Здесь всё просто: я никуда не собираюсь уезжать из России. Что бы ни происходило, останусь жить здесь и всегда буду защищать всё то, что мне дала моя страна. Эту свою позицию я не считаю нужным скрывать», — приводит слова Рылова RT.