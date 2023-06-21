Китайская федерация снукера опубликовала своё решение о десяти игроках, отстранённых WPBSA

Китайская федерация бильярда и снукера выступила со своим решением по дисквалификация спортсменов потреблению независимой дисциплинарной комиссии Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера (WPBSA). Санкции распространяются на все соревнования по бильярду (не только по снукеру) в Китае.

Лян Веньбо и Ли Хан получили пожизненные баны. Лу Нин дисквалифицирован до 6 декабря 2030 года (до 6 апреля 2028 года от WPBSA), а Янь Бинтао дисквалифицирован до 11 мая 2030 года (до 11 декабря 2027 года от WPBSA). Чжао Синьтун получил дисквалификацию до 1 июля 2025 года (до 1 сентября 2024 года от WPBSA), Чжао Цзяньбо дисквалифицирован до 7 апреля 2025 года (тоже самое и от WPBSA). Чань Бинъюй был отстранён до 7 декабря 2024 года (тоже самое и от WPBSA), Бай Ланнин дисквалифицирован до 6 декабря 2026 года (до 6 августа 2025 года от WPBSA). Чень Цзыфань дисквалифицирован до 20 декабря 2027 года (тоже самое и от WPBSA) и Чжан Цзянькан получил дисквалификацию до 1 мая 2027 года (до 1 декабря 2025 года от WPBSA).