МОК – о допуске россиян: мы примем решение в правильное время

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что пока не может обозначить временные рамки по принятию решения о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки, но мы примем решение [о допуске] в правильное время. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что эта ситуация постоянно меняется, так что я не могу обозначить вам временные рамки. Решение о Париже ещё не принято, у нас ещё достаточно времени», – заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

«Я сейчас был с президентом МОК в Баку. Там в чемпионате мира по тхэквондо принимали участие независимые спортсмены. Схожая ситуация в фехтовании. В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям. У других видов спорта тоже есть такие планы. Насколько я помню, они есть и в гребном спорте», – добавил Адамс по итогам двухдневного заседания исполкома организации, которое прошло в Лозанне.