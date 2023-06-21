МОК – о допуске россиян: мы примем решение в правильное время

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что пока не может обозначить временные рамки по принятию решения о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Вы хотите, чтобы мы обозначили временные рамки, но мы примем решение [о допуске] в правильное время. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Нужно быть гибким, потому что эта ситуация постоянно меняется, так что я не могу обозначить вам временные рамки. Решение о Париже ещё не принято, у нас ещё достаточно времени», – заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.
«Я сейчас был с президентом МОК в Баку. Там в чемпионате мира по тхэквондо принимали участие независимые спортсмены. Схожая ситуация в фехтовании. В каждой федерации своя ситуация, но они независимы, поэтому вправе принимать собственные решения, мы надеемся, что они будут следовать нашим рекомендациям. У других видов спорта тоже есть такие планы. Насколько я помню, они есть и в гребном спорте», – добавил Адамс по итогам двухдневного заседания исполкома организации, которое прошло в Лозанне.
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