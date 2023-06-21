МОК проведёт проверку Исинбаевой и Тарпищева на причастность к ВС РФ

Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) проведёт проверку членов организации Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам Российской Федерации.

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«Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации. Первое –активная поддержка боевых действий, второе – контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года. Сейчас проводятся все необходимые действия, которые будут рассмотрены комиссией по этике», – сказал Марк Адамс, директор по коммуникациям МОК.

По итогам двухдневного заседания исполкома организации, которое прошло в Лозанне, Адамс добавил, что проверка будет вестись в отношении как действующих, так и почетных членов МОК, к числу которых относятся Виталий Смирнов и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.