Гимнасты Никита и Дарья Нагорные стали родителями

Олимпийский чемпион 2020 года в команде, трёхкратный чемпион мира Никита Нагорный и его супруга, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова) стали родителями. Сын известных гимнастов родился сегодня, 21 июня.
«Малыш с нами», — лаконично подписал первое фото с новорождённым счастливый отец.
Фото: Личный архив Никиты Нагорного
Напомним, Никита Нагорный и Дарья Спиридонова поженились в 2018 году.
26-летний Нагорный является победителем командного турнира на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо этого золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Нагорная — чемпионка мира в соревнованиях на брусьях, также у неё есть две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств. В 2021 году Дарья объявила о завершении спортивной карьеры.
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