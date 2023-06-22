Сегодня, 22 июня, в Кракове (Польша) продолжатся Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция). В общем сложности там состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Турнир закончится 2 июля.
Европейские игры – 2023: расписание соревнований 22 июня
BMX-фристайл: мужские и женские старты.
Спортивное скалолазание: женщины, лазание на скорость.
Каноэ-спринт: женщины и мужчины, двойки на каноэ и на каяке.
Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с вышки, 3 и 10 метров).
Пляжный гандбол: женский и мужской финалы.
Карате: женщины до 50 и до 55 кг, мужчины до 60 и 67 кг.
Стрельба: женщины (пневматический пистолет, 10 м), мужчины (пневматический пистолет, 10 м), смешанные команды (пневматическая винтовка, 10 м).
Синхронное плавание: дуэты и смешанные дуэты (техническая программа).
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