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Сегодня, 22 июня, в Кракове (Польша) продолжатся Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция). В общем сложности там состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Турнир закончится 2 июля.

Европейские игры – 2023: расписание соревнований 22 июня

BMX-фристайл: мужские и женские старты.

Спортивное скалолазание: женщины, лазание на скорость.

Каноэ-спринт: женщины и мужчины, двойки на каноэ и на каяке.

Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с вышки, 3 и 10 метров).

Пляжный гандбол: женский и мужской финалы.

Карате: женщины до 50 и до 55 кг, мужчины до 60 и 67 кг.

Стрельба: женщины (пневматический пистолет, 10 м), мужчины (пневматический пистолет, 10 м), смешанные команды (пневматическая винтовка, 10 м).

Синхронное плавание: дуэты и смешанные дуэты (техническая программа).