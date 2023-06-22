Агапитов сообщил, что МОК намеренно скрыл доклад Макларена о коррупции в тяжёлой атлетике

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов направил письмо руководству Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF), в котором сообщил о сокрытии Международным олимпийским комитетом (МОК) сведений о коррупционной деятельности бывших руководителей IWF во главе с Тамашем Аяном.
«Про коррупционную систему Тамаша Аяна и её участников сняты разоблачительные фильмы Хайо Зеппельта, про них и про их покровителей в МОК идёт речь в «закрытом от публики» (по требованию МОК) докладе канадского профессора Ричарда Макларена», — говорится в письме Агапитова, текст которого приводит ТАСС.
Напомним, Аян ушёл в отставку весной 2020 года на фоне коррупционного скандала. В 2022 году Ричард Макларен подготовил два доклада, один из которых был приватным. Сведения, находившиеся в нём, по словам Агапитова, МОК намеренно скрыл, так как в докладе содержатся фамилии действующих членов МОК.
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