Томас Бах: Россия хочет, чтобы МОК игнорировал конфликт на Украине

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о позиции организации по поводу возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
«Мы должны строить мосты, а не возводить стены. Не нужно усугублять разногласия. Российская сторона хочет, чтобы мы игнорировали конфликт на Украине, а украинская сторона хочет, чтобы мы изолировали всех, у кого есть российский и белорусский паспорт. Любая из этих позиций диаметрально противоположна нашей позиции. Как быть в такой ситуации? Всё просто: наши ценности — это наш компас», — приводит слова Баха Inside the Games.
Ранее МОК сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе.
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