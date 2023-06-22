«Позор!» Польский политик — о свисте трибун на церемонии открытия Европейских игр

Бывший вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин высказался о свисте трибун на церемонии открытия Европейских игр в Кракове. Люди на трибунах свистели во время его речи и выступления ряда других польских политиков.

«Группа политических противников попыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал разочарование у тех, кто желает плохого нашей стране. Они приняли спортивный праздник за политический митинг. Позор!» — написал Сасин на своей странице в социальных сетях.

Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция), проходят в Польше и продлятся до 2 июля. В общей сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Первые медали турнира будут разыграны уже сегодня, 22 июня.