«Позор!» Польский политик — о свисте трибун на церемонии открытия Европейских игр

Бывший вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин высказался о свисте трибун на церемонии открытия Европейских игр в Кракове. Люди на трибунах свистели во время его речи и выступления ряда других польских политиков.
«Группа политических противников попыталась сорвать открытие Европейских игр. Большой организационный успех Польши вызвал разочарование у тех, кто желает плохого нашей стране. Они приняли спортивный праздник за политический митинг. Позор!» — написал Сасин на своей странице в социальных сетях.
Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция), проходят в Польше и продлятся до 2 июля. В общей сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Первые медали турнира будут разыграны уже сегодня, 22 июня.
- 22 июня 2023
-
15:49
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:43
-
13:28
-
12:58
-
12:56
-
10:59
-
10:54
-
09:00
-
02:51
- 21 июня 2023
-
20:31
-
19:34
-
18:58
-
16:09
-
07:41
- 20 июня 2023
-
23:09
-
22:40
-
21:43
-
20:33
-
19:22
-
18:34
-
16:53
-
16:48
-
13:36
-
11:18
-
10:25
-
00:40
- 19 июня 2023
-
22:43
-
19:01
-
18:28
-
17:37
-
17:27