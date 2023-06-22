Волейболистка Федоровцева: мы могли бы отлично выступить на Олимпийских играх в Париже
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Российская волейболистка Арина Федоровцева, с 2021 года успешно выступающая за «Фенербахче», рассказала, как воспринимает перспективу неучастия в Олимпийских играх – 2023 в Париже (Франция).
Напомним, сборная России по волейболу отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
«Несомненно, это огромный удар не только по волейболу, но и по российскому спорту в целом. Мне же особенно грустно, потому что наша команда состоит из действительно сильных, хороших игроков прекрасного поколения. Я уверена, мы могли бы подготовиться и отлично выступить на Олимпийских играх.
Испытываю ли я зависть к игрокам, которые уезжают играть за свои сборные? Нет», — приводит слова Федоровцевой Voleybol Plus.
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