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Европейские игры – 2023: результаты соревнований 22 июня

Европейские игры – 2023: результаты соревнований 22 июня
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В четверг, 22 июня, в Кракове (Польша) состоялся соревновательный день Европейских игр.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Европейские игры – 2023: результаты соревнований 22 июня

BMX-фристайл, женский финал:
1 место – Ивета Мицуличова (Чехия)
2 место – Ким Леа Мюллер (Германия)
3 место – Лори Перес (Франция).

BMX-фристайл, женский финал:
1 место – Киран Даррен Дэвид Рилли (Великобритания)
2 место – Антони Жанна (Франция)
3 место – Деклан Брукс (Великобритания).

Спортивное скалолазание: женщины, лазание на скорость:
1 место – Калуцкая Наталья (Польша)
2 место – Мирослав Александра (Польша)
3 место – Колли Беатриче (Италия).

Мужчины, каноэ-двойка, 500 м:
1 место – Италия
2 место – Испания
3 место – Польша.

Женщины, каноэ-двойка, 500 м:
1 место – Украина
2 место – Испания
3 место – Венгрия.

Мужчины, байдарка-двойка, 500 м:
1 место – Украина
2 место – Германия
3 место – Сербия.

Женщины, байдарка-четвёрка, 500 м:
1 место – Польша
2 место – Германия
3 место – Дания.

Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с вышки, 3 и 10 метров):
1 место – Украина
2 место – Италия
3 место – Испания.

Пляжный гандбол, женщины:
1 место – Дания
2 место – Испания
3 место – Германия.

Пляжный гандбол, мужчины:
1 место – Испания
2 место – Венгрия
3 место – Дания.

Карате, мужчины, Ката:
1 место – Демьян Уго Кинтеро (Испания)
2 место – Али Софуоглу (Турция)
3 место – Маттия Пузато (Италия) и Юки Маттео Удзихара (Швейцария).

Карате, женщина, Ката:
1 место – Паола Гарсия-Лосано (Испания)
2 место – Эльветия Таили (Франция)
3 место – Георгия Архонтия Ксену (Греция) и Ана-София Каррико да Круш (Португалия).

Стрельба, микст, пневматическая винтовка, 10 м:
1 место – Венгрия
2 место – Испания
3 место – Италия.

Синхронное плавание: дуэты (техническая программа)
1 место – Австрия
2 место – Нидерланды
3 место – Греция

Напомним, на Европейских играх-2023 пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция). Турнир закончится 2 июля.

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