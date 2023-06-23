В четверг, 22 июня, в Кракове (Польша) состоялся соревновательный день Европейских игр.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Европейские игры – 2023: результаты соревнований 22 июня

BMX-фристайл, женский финал:

1 место – Ивета Мицуличова (Чехия)

2 место – Ким Леа Мюллер (Германия)

3 место – Лори Перес (Франция).

BMX-фристайл, женский финал:

1 место – Киран Даррен Дэвид Рилли (Великобритания)

2 место – Антони Жанна (Франция)

3 место – Деклан Брукс (Великобритания).

Спортивное скалолазание: женщины, лазание на скорость:

1 место – Калуцкая Наталья (Польша)

2 место – Мирослав Александра (Польша)

3 место – Колли Беатриче (Италия).

Мужчины, каноэ-двойка, 500 м:

1 место – Италия

2 место – Испания

3 место – Польша.

Женщины, каноэ-двойка, 500 м:

1 место – Украина

2 место – Испания

3 место – Венгрия.

Мужчины, байдарка-двойка, 500 м:

1 место – Украина

2 место – Германия

3 место – Сербия.

Женщины, байдарка-четвёрка, 500 м:

1 место – Польша

2 место – Германия

3 место – Дания.

Прыжки в воду: смешанные команды (прыжки с вышки, 3 и 10 метров):

1 место – Украина

2 место – Италия

3 место – Испания.

Пляжный гандбол, женщины:

1 место – Дания

2 место – Испания

3 место – Германия.

Пляжный гандбол, мужчины:

1 место – Испания

2 место – Венгрия

3 место – Дания.

Карате, мужчины, Ката:

1 место – Демьян Уго Кинтеро (Испания)

2 место – Али Софуоглу (Турция)

3 место – Маттия Пузато (Италия) и Юки Маттео Удзихара (Швейцария).

Карате, женщина, Ката:

1 место – Паола Гарсия-Лосано (Испания)

2 место – Эльветия Таили (Франция)

3 место – Георгия Архонтия Ксену (Греция) и Ана-София Каррико да Круш (Португалия).

Стрельба, микст, пневматическая винтовка, 10 м:

1 место – Венгрия

2 место – Испания

3 место – Италия.

Синхронное плавание: дуэты (техническая программа)

1 место – Австрия

2 место – Нидерланды

3 место – Греция

Напомним, на Европейских играх-2023 пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция). Турнир закончится 2 июля.