Украина лидирует в медальном зачёте Европейских игр – 2023 по итогам соревновательного четверга, 22 июня. Европейские игры проходят в Кракове (Польша) с 21 июня по 2 июля. Все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх 2023 года, предоставят возможности для квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

У Украины четыре золотые медали и одна бронза — всего пять. Второе место в медальном зачёте занимает Испания: три золота, четыре серебра и одна бронза — восемь медалей. На третьей строчке располагается Польша. У поляков две золотые медали, одна серебряная и две бронзовые — всего пять.

Украинцы добыли золотые медали в гребле на байдарках и каноэ, прыжках в воду и карате.