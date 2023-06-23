Украина лидирует в медальном зачёте Европейских игр — 2023
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Украина лидирует в медальном зачёте Европейских игр – 2023 по итогам соревновательного четверга, 22 июня. Европейские игры проходят в Кракове (Польша) с 21 июня по 2 июля. Все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх 2023 года, предоставят возможности для квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
У Украины четыре золотые медали и одна бронза — всего пять. Второе место в медальном зачёте занимает Испания: три золота, четыре серебра и одна бронза — восемь медалей. На третьей строчке располагается Польша. У поляков две золотые медали, одна серебряная и две бронзовые — всего пять.
Украинцы добыли золотые медали в гребле на байдарках и каноэ, прыжках в воду и карате.
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