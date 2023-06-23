Украинская фехтовальщица: FIE разрушает подготовку спортсменов ради возвращения россиян

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE) за стремление организации к ускорению процесса возвращения российских и белорусских атлетов на международные соревнования.

«Знаем, что предыдущий президент FIE (до 2022 года организацию возглавлял российский бизнесмен Алишер Усманов. — Прим. «Чемпионата») не столь сильно отошёл от дел. Мы не знаем всего, но видим такую динамику. В FIE сейчас делают всё возможное, чтобы вернуть на соревнования россиян и белорусов, чтобы «не было дискриминации». При этом они разрушают подготовку к завершению этого сезона и к Играм в целом. Они берут квалификационные соревнования и переносят на другие даты и в другую страну, подставляют все европейские страны-участницы, у которых есть план тренировок», — приводит слова Харлан «Суспiльне Спорт».