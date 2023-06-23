Мужчина-синхронист выступил с девушками и завоевал первую в истории медаль

Сборная Германии по синхронному плаванию добилась сразу двух исторических достижений на Европейских играх. Немецкая команда, набрав 163,3205 балла, завоевала серебро континентального первенства в произвольной программе групп – это первая медаль Германии на чемпионате Европы за 40 лет. Победу одержала сборная Израиля (248,6083), бронзу завоевала команда Турции (135,7999).

Но самое главное — в составе группы впервые в истории медаль чемпионата Европы завоевал мужчина — Фритьоф Зайдель.

Напомним, Международная федерации водных видов спорта с 2023 года разрешила мужчинам выступать в синхронном плавании в составе групп. В заявку можно включить до двух представителей сильного пола, но это не обязательное условие.