Мужчина-синхронист выступил с девушками и завоевал первую в истории медаль
Поделиться
Сборная Германии по синхронному плаванию добилась сразу двух исторических достижений на Европейских играх. Немецкая команда, набрав 163,3205 балла, завоевала серебро континентального первенства в произвольной программе групп – это первая медаль Германии на чемпионате Европы за 40 лет. Победу одержала сборная Израиля (248,6083), бронзу завоевала команда Турции (135,7999).
Но самое главное — в составе группы впервые в истории медаль чемпионата Европы завоевал мужчина — Фритьоф Зайдель.
Напомним, Международная федерации водных видов спорта с 2023 года разрешила мужчинам выступать в синхронном плавании в составе групп. В заявку можно включить до двух представителей сильного пола, но это не обязательное условие.
Европейские игры-2023. Синхронное плавание
Группы. Произвольная программа
23 июня 2023, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Израиль
248.6083
2
Германия
163.3205
3
Турция
135.7999
Комментарии
- 23 июня 2023
-
23:51
-
23:45
-
23:25
-
23:19
-
22:57
-
21:35
-
21:14
-
20:51
-
17:24
-
14:50
-
13:37
-
13:20
-
13:18
-
12:59
-
12:42
-
10:30
-
01:35
-
00:59
- 22 июня 2023
-
19:20
-
18:30
-
16:10
-
15:49
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:10
-
13:43
-
13:28
-
12:58
-
12:56
-
10:59
-
10:54
-
09:00
-
02:51
- 21 июня 2023
-
20:31
Партнерский контент