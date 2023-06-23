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Европейские игры в Польше проходят при почти пустых трибунах

Европейские игры в Польше проходят при почти пустых трибунах
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Соревнования стартовавших накануне в Кракове (Польша) Европейских игр собирают критически небольшое количество зрителей. Так, по сообщениям издания Sport.pl, на соревнования по лёгкой атлетике, проходившие сегодня, 23 июня, на стадионе «Шлёнски», пришло посмотреть порядка нескольких сотен человек.

Напомним, Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция), проходят в Польше и продлятся до 2 июля. В общей сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта.

Промежуточное лидерство в медальном зачёте у команды Украины. Второе место в медальном зачёте занимает Испания. На третьей строчке располагается Польша. Российские и белорусские спортсмены не принимают участия в соревнованиях.

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