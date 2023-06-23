«Свита никого к фигуристкам не подпустила». Шубенков — о звёздном забеге на Никольской

Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами российский легкоатлет Сергей Шубенков высказался об открытии Недели лёгкой атлетики — забеге на Никольской улице. Тогда на старт вышли такие звёзды как певица Ольга Бузова, фигуристы Алина Загитова, Анна Щербакова, Алексей Ягудин, шахматист Сергей Карякин.

«Как оценю? В прошлом году было восемь. А сейчас баллов шесть. На самом деле, классные соревнования, отличная задумка… Спасибо федерации и департаменту спорта Москвы, денег много дали, звёзд пригласили. Видно, что старались. Но в мелочах не всё получилось, и их накопилось много. Ощущение, что забег на Никольской провели и успокоились. Хотя он должен был стать точкой входа — смотрите, товарищи сограждане, мы у Красной площади, у нас Бузова, Губерниев, дорого-богато. Классный спорт. В этом же идея была.

Заманили Бузовой, народ на неё и пришёл. На фигуристок, у них есть болельщики, которые всегда на них ходят, где бы ни появлялись. А на лёгкую атлетику — всё равно. Мы уже у себя пообсуждали — если бы добавили коллабораций, взаимодействий с легкоатлетами, было бы поживее. Но в целом турки, кубинцы же приехали? Значит, шоу получилось.

На какую коллаборацию с Бузовой я готов? Да на любую (смеётся). Получилось, что она прямой наводкой прошла на сцену сквозь наши шатры, спела и таким же путём обратно и уехала. Фигуристки — то же самое, пришли сами по себе. Свита никого к ним не подпустила поговорить, пообщаться. Не было взаимодействия, как мне показалось», — приводит слова Шубенкова «Спорт-экспресс».