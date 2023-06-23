«Что это? Почему?» Польская спортсменка испытала шок от пустых трибун на Европейских играх

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2020, польская метательница молота Мальвина Копрон высказалась о низкой посещаемости состоявшихся сегодня, 23 июня, соревнований по лёгкой атлетике на Европейских играх в Кракове. В соревнованиях по метанию молота Копрон заняла третье место.

«Сначала я была шокирована тем, что пришло так мало людей. Я вышла на стадион и увидела пустоту. Первая мысль: «В чём дело? Почему это так?». Люди приходят, подбадривают. Я чувствовала поддержку, когда бросала, несмотря на такое небольшое количество людей на трибунах. Я очень рада, что эта поддержка есть», — приводит слова Копрон Sport.pl.

Напомним, Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция), продлятся до 2 июля. В общей сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта. Промежуточное лидерство в медальном зачёте у команды Украины. Второе место в медальном зачёте занимает Испания. На третьей строчке располагается Польша. Российские и белорусские спортсмены не принимают участия в соревнованиях.