На Европейских играх возник скандал из-за проблем с замером дальности в толкании ядра

Польская легкоатлетка Клаудия Кардаш отреагировала на отмену своей лучшей попытки в толкании ядра на Европейских играх – 2023 в Польше.
Кардаш стала главной пострадавшей в результате скандала с неверной разметкой сектора для толкания ядра. Командные соревнования в первом дивизионе начали с задержкой, а потом и вовсе прервали. Дело в том, что Кардаш в первой же попытке показала результат 18,56 м. Это чуть меньше её личного рекорда, но в текущем сезоне полька не отправляла снаряд дальше, чем на 17,39 м. Следующие несколько спортсменок также превысили свои достижения, что заставило организаторов перемерить сектор, обнулить результаты и начать соревнования заново.
«Сначала неправильно установили аппаратуру и поменяли на новую. Потом опять что-то поменяли. Жаль, потому что, независимо от измерения, этот первый толчок всё равно был лучшим. Это был мой лучший результат в сезоне, я уверена. Однако его у меня нет.
Меня обманули. Это был толчок примерно на 17,5 метра. Они не хотели измерять разницу и вычитать её из результатов. Меня это очень возмутило. Всё заняло слишком много времени. Давайте, наконец, просто соревноваться», — приводит слова Кардаш Sport.pl.
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