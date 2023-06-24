Европейские игры – 2023. Результаты соревнований 23 июня

В пятницу, 23 июня, прошёл второй день розыгрыша медалей на Европейских играх, которые проходят в Кракове и других городах Малопольского воеводства.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами розыгрыша медалей дня.

Гребля на байдарках и каноэ

Женщины. Байдарка-двойка. 500 м

1. Польша

2. Дания

3. Венгрия

Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м

1. Испания

2. Украина

3. Сербия

Мужчины. Каноэ-одиночка. 200 м

1. Хенрикас Жустаутас (Литва)

2. Заза Надирадзе (Грузия)

3. Пабло Грана (Испания)

Женщины. Каноэ-одиночка. 200 м

1. Дорота Боровска (Польша)

2. Людмила Лузан (Украина)

3. Мария Корбера (Испания)

Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Эмма Йоргенсен (Дания)

2. Милица Новакович (Сербия)

3. Франсишка Лайя (Португалия)

Мужчины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Мессиаш Баптиста (Португалия)

2. Петтер Меннинг (Швеция)

3. Робертс Акменс (Латвия)

Каратэ

Женщины. До 61 кг (кумитэ)

1. Рем Хамис (Германия)

2. Анита Серёгина (Украина)

3. Алессандра Манджакапра (Италия)

3. Гюльбахар Гёзюток (Турция)

Мужчины. До 75 кг (кумитэ)

1. Андрей Заплитный (Украина)

2. Даниэле Де Виво (Италия)

3. Квентин Махауден (Бельгия)

3. Эрман Эльтемур (Турция)

Женщины. До 68 кг (кумитэ)

1. Ирина Зарецкая (Азербайджан)

2. Елена Квиричи (Швейцария)

3. Анита Макян (Армения)

3. Ализе Ажье (Франция)

Мужчины. До 84 кг (кумитэ)

1. Альвин Караки (Албания)

2. Брайан Симон Тиммерманс (Нидерланды)

3. Микеле Мартина (Италия)

3. Михал Бомбос (Польша)

Женщины. Свыше 68 кг (кумитэ)

1. Йоханна Кнер (Германия)

2. Клио Ферракути (Италия)

3. Кириаки Кидонаки (Греция)

3. Мария Торрес Гарсия (Испания)

Мужчины. Свыше 84 кг (кумитэ)

1. Анджело Квесич (Хорватия)

2. Фатих Шен (Турция)

3. Асиман Гурбанлы (Азербайджан)

3. Гогита Аркания (Грузия)

Лёгкая атлетика

Женщины. Толкание ядра

1. Ауриоль Донгмо (Португалия)

2. Йемиси Огунлейе (Германия)

3. Акселина Йоханссон (Швеция)

Женщины. Метание молота

1. Сара Фантини (Италия)

2. Бьянка Флорентина Гелбер (Румыния)

3. Силья Косонен (Финляндия)

Женщины. 400 м

1. Фемке Бол (Нидерланды)

2. Наталия Качмарек (Польша)

3. Андреа Миклош (Румыния)

Мужчины. Тройной прыжок

1. Тобиа Боччи (Италия)

2. Некати Эр (Турция)

3. Владислав Шепелев (Украина)

Мужчины. 400 м

1. Хавард Бентдаль Ингвальдсен (Норвегия)

2. Жоау Коэлью (Португалия)

3. Лимарвин Бонавекиа (Нидерланды)

Женщины. 5000 м

1. Агате Цауне (Латвия)

2. Надя Баттоклетти (Италия)

3. Ханна Нутталл (Великобритания)

Женщины. Метание диска

1. Кристин Пуденц (Германия)

2. Дейзи Осакуе (Италия)

3. Мелина Робер-Мишон (Франция)

Мужчины. Прыжки с шестом

1. Менно Влон (Нидерланды)

2. Эммануил Каралис (Греция)

3. Тибо Колле (Франция)

Мужчины. 800 м

1. Рамон Випфли (Швейцария)

2. Филип Снейдр (Чехия)

3. Мехмет Челик (Турция)

Мужчины. 3000 м стипль-чез

1. Даниэль Арсе (Испания)

2. Эмил Бломберг (Швеция)

3. Зак Седдон (Великобритания)

Женщины. 100 м

1. Ева Свобода (Польша)

2. Рани Розиус (Бельгия)

3. Н’Кетиа Седо (Нидерланды)

Мужчины. 100 м

1. Самуэле Чеккарелли (Италия)

2. Рафаэль Бужу (Нидерланды)

3. Джеремайя Азу (Великобритания)

Прыжки в воду

Микст. Синхронный трамплин 3 м

1. Италия

2. Великобритания

3. Швеция

Женщины. Вышка 10 м. Финал

1. Эден Вивиан Хо-Чи Ченг (Великобритания)

2. Кристина Мария Вассен (Германия)

3. Сара Жодоин Ди Мария (Италия)

Синхронное плавание

Группы. Произвольная программа

1. Израиль

2. Германия

3. Турция

Группы. Техническая программа

1. Испания

2. Италия

3. Франция

Скалолазание

Мужчины. Лазание на скорость

1. Лукас Кнапп (Австрия)

2. Марсо Гарнье (Франция)

3. Марцин Дзиенский (Польша)

Стрельба

Микст. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Италия

2. Армения

3. Болгария

Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Максимилиан Бенедикт Ульбрих (Германия)

2. Данило-Деннис Соллаццо (Италия)

3. Иржи Пршивратски (Чехия)

Женщины. Пневматическая винтовка, 10 м

1. Нина Кристен (Швейцария)

2. Камила Новотна (Словакия)

3. Осеанн Мюллер (Франция)

Тхэквондо

Женщины. До 46 кг

1. Лена Стойкович (Хорватия)

2. София Дзампетти (Италия)

3. Кириаки Куттуки (Кипр)

3. Сюхеда Нур Челик (Турция)

Мужчины. До 54 кг

1. Уго Арильо Васкес (Испания)

2. Саяд Дадашов (Азербайджан)

3. Константинос Димитропулос (Греция)

3. Андреа Конти (Италия)

Женщины. До 49 кг

1. Адриана Сересо Иглесиас (Испания)

2. Мерве Динчель (Турция)

3. Суфарада Кисскальт (Германия)

3. Мэддисон Саманта Мур (Великобритания)

Мужчины. До 58 кг

1. Адриан Висенте (Испания)

2. Джек Вулли (Ирландия)

3. Гашим Магомедов (Азербайджан)

3. Сирьян Раве (Франция)

Завтра на Европейских играх разыграют 37 комплектов наград.