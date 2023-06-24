Испания лидирует в медальном зачёте Европейских игр — 2023 по итогам третьего дня турнира
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Испания лидирует в медальном зачёте Европейских игр – 2023 по итогам соревновательной пятницы, 23 июня. Европейские игры проходят в Кракове (Польша) с 21 июня по 2 июля. Все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх 2023 года, предоставят возможности для квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).
У Испании девять золотых медалей, пять серебреных, пять бронзовых — 19 медалей. Второе место в медальном зачёте занимает Италия: восемь золотых медалей, восемь серебряных и девять бронзовых — 25 медалей. На третьей строчке располагается Польша. У поляков шесть золотых медалей, две серебряные и шесть бронзовых — всего 14.
Сегодня, 24 июня, на Европейских играх разыграют 37 комплектов наград.
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