Испания лидирует в медальном зачёте Европейских игр — 2023 по итогам третьего дня турнира

Испания лидирует в медальном зачёте Европейских игр – 2023 по итогам соревновательной пятницы, 23 июня. Европейские игры проходят в Кракове (Польша) с 21 июня по 2 июля. Все олимпийские виды спорта, проводимые на Европейских играх 2023 года, предоставят возможности для квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

У Испании девять золотых медалей, пять серебреных, пять бронзовых — 19 медалей. Второе место в медальном зачёте занимает Италия: восемь золотых медалей, восемь серебряных и девять бронзовых — 25 медалей. На третьей строчке располагается Польша. У поляков шесть золотых медалей, две серебряные и шесть бронзовых — всего 14.

Сегодня, 24 июня, на Европейских играх разыграют 37 комплектов наград.