Фрум пропустит «Тур де Франс» — 2023

Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Кристофер Фрум пропустит гонку в 2023 году, сообщает NBC. 39-летни британец не был включён в состав восьми гонщиков команды Israel-Premier Tech на «Большую петлю».

«Я сильно разочарован этим решением. «Тур де Франс» занимает особое место в моем сердце. Я уважаю решение команды, и мне потребуется некоторое время, прежде чем я переориентируюсь на другие цели в этом сезоне и вернусь на «Тур де Франс» в 2024 году. Физически я был готов, но, к сожалению, не смог полностью проявить свои способности в прошлых гонках из-за проблем с экипировкой», — приводит слова Фрума Global Cycling Network.

В прошлом году Фрум снялся с «Тур де Франс» перед 18-м этапом после положительного результата теста на коронавирус. Он был на 26-м месте в общем зачёте, а его лучшим результатом на этапе стало третье место во время финиша на Альп-д'Юэз.

В последний раз он боролся за победу в общем зачёте многодневки в 2018 году. Фрум – единственный действующий велосипедист, выигрывавший все три Гранд-тура.

«Тур де Франс» — 2023 начнётся 1 июля.