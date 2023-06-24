Косатки атаковали яхту участников кругосветки Ocean Race

Лодку нидерландской команды JAJO, выступающей в кругосветной гонке Ocean Race, в четверг на подходе к Гибралтарскому проливу атаковала стая косаток, сообщает ESPN. На видеозаписях видно, как косатки, также известные как киты-убийцы, кружат вокруг яхты, а затем ускоряются к ней, врезаются в неё и кусают судовые рули в подводной части судна. Экипажу пришлось бить по корпусу лодки в попытке отогнать животных.

«Это был страшный момент. Три косатки подошли прямо к нам и начали бить по рулям. Это очень впечатляюще, когда видишь косаток, красивых животных, но также это и опасный момент для нас как для команды. Мы сняли паруса и замедлили лодку как можно быстрее. К счастью, после нескольких атак они уплыли», — сказал капитан команды JAJO Джелмер ван Бик.

Организаторы заявили, что гоночная команда Mirpuri/Trifork также сообщила о столкновении с косатками, добавив, что никто из людей и лодки не пострадали.