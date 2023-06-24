Мужчина-синхронист прокомментировал свою историческую медаль в командных соревнованиях

Бывший прыгун в воду Фритьоф Зайдель – мужчина, впервые в истории завоевавший медаль чемпионата Европы в синхронном плавании, прокомментировал свою серебряную медаль в составе команды на Европейских играх в Кракове.
«Медаль ощущается очень хорошо. Я бы хотел, чтобы больше мужчин и мальчиков занялись этим спортом и попробовали его», – приводит слова Зайделя Sport.de.
Его не беспокоило то, что он был единственным мужчиной, принявшим участие в финале Европейских игр в виде спорта, который долгое время был предназначен только для женщин. «Это приятно, в том числе потому, что я знал, что это, вероятно, произойдёт именно так. Приятно сделать шаг в нашем виде спорта, который ещё никто не делал», – добавил спортсмен.
На Европейских игр 2015 года в Баку (Азербайджан) Фритьоф Зайдель выступал в качестве прыгуна в воду и завоевал бронзу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина вместе с Нико Херцогом.
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