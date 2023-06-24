Польский журналист — о Европейских играх: большой успех правительства в растрате денег

Польский журналист Марцин Яз прокомментировал организацию Европейских игр — 2023 в Кракове (Польша).

«Яцек Сасин, которого освистали в среду, написал, что Европейские игры — большой организационный успех Польши. Вряд ли можно назвать успехом трату более миллиарда злотых налогоплательщиков на мероприятие, которое не имеет репутации, используется в пропагандистских целях, и уже сейчас можно сказать, что не окупится. Мы имеем дело с большим успехом правительства в растрате денег, которые можно было использовать для гораздо более важных инвестиций. Всё это организационная ошибка», — написал Яз в материале, опубликованном на Sport.pl.

Напомним, Европейские игры, на которых пройдёт квалификация на Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция), проходят в Польше и продлятся до 2 июля. В общей сложности состоятся соревнования по 29 летним видам спорта.