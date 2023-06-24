Велогонка «Пять колец» стартовала в Москве, несмотря на отмену массовых мероприятий

Сегодня, 24 июня, в столице России стартовала многодневная шоссейная велогонка «Пять колец Москвы», несмотря на отмену всех массовых спортивных мероприятий в городе.

Велотур состоит из пяти этапов. Начинаются соревнования с пролога, который представляет собой индивидуальную гонку с раздельным стартом. Остальные этапы — групповые гонки с массовым стартом на дистанциях от 131 до 156 километров.

Участникам соревнований предстоит проехать по «Воробьёвскому кольцу» (на Воробьёвых горах), дважды по «Крылатскому кольцу» (по олимпийской трассе в Крылатском) и «Кленовскому кольцу» (по триатлонному велокольцу в посёлке Жохово в Новой Москве).

Напомним, ранее стало известно о введении режима контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов, в связи с которым отменены все массовые мероприятия, в том числе спортивные.